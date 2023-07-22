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НовостиПроисшествия22 июля 2023 3:32

Водитель погиб при столкновении двух грузовиков в селе Манжерок

Скончался 65-летний мужчина
Вера Березовская
Проводится проверка

Проводится проверка

Фото: пресс-службы МВД по Республике Алтай

В Республике ДТП произошло смертельное ДТП с двумя грузовиками. Об этом сообщает ГУ МВД по региону.

21 июля в селе Манжерок 32-летний житель Усть-Коксинского района на автомобиле FAW выехал на встречную полосу, где столкнулся с автомобилем ГАЗ 4109.

В результате аварии 65-летний водитель второго грузовика от полученных травм скончался на месте происшествия, еще до приезда бригады скорой медицинской помощи.

Сейчас по данному факту проводится проверка.