Четыре человека пострадали в аварии на Чуйском тракте

ДТП в Косихинском районе. Скриншот видео со страницы vk.com/incident22

Утром 21 июля в Косихинском районе Алтайского края произошло жесткое ДТП, в результате которого пострадали четыре человека.

– По предварительным данным, в 9.19 на 239 км автодороги «Чуйский тракт» 27-летний водитель автомобиля Honda, двигаясь со стороны Барнаула в направлении Бийска, не справился с управлением, допустил выезд встречную полосу, где произошло столкновение с автомобилем Chevrolet Cruze , за рулем которого была 32-летняя девушка, - рассказывают в ГУ МВД России по Алтайскому краю.

Судя по опубликованным в сети записям с видеорегистратора, расположенного в автомобиле, который ехал за «Хондой», ее водитель не успел затормозить перед собравшейся на трассе пробкой и вылетел на встречку.

В итоге четыре человека получили травмы. Среди пострадавших водитель Chevrolet и три пассажира Honda: женщина 1989 года рождения, девочка 2008 года рождения, мальчик 2012 года рождения.

По факту ДТП проводится проверка.