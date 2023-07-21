Издания «Сибирской медиагруппы» вошли в ТОП «Медиалогии»

Сибирская медиагруппа. Фото: smg22.ru

Компания «Медиалогия» составила рейтинг медиаресурсов Алтайского края за второй квартал 2023 года. В него вошли издания «Сибирской медиагруппы».

«Сибирская медиагруппа» представляет из себя пять печатных изданий и их электронные версии, телевидение, радио и многое другое. На медиарынке Алтайского края она занимает высокие позиции и обновленный рейтинг «Медиалогии» это вновь подтверждает.

Открывает ТОП-20 сетевое издание «Толк», «Бийский рабочий» расположился на втором месте, «Банкфакс» на третьей позиции. Газета «Комсомольская правда» - на восьмом месте, «Бийское телевидение» - 11, Телеканал «ТОЛК» - на 13 месте рейтинга. Газета «Аргументы и факты – Алтай» немного потеряла в весе и по итогам второго квартала стала 16-й. Сайт «Бийского рабочего» - 17-й.