В Барнауле 76-летнюю пенсионерку задержали за выращивание конопли и мака

На территории частного дома все имеющиеся посадки принадлежат пенсионерке Фото: пресс-службы ГУ МВД по Алтайскому краю

В Барнауле задержали 76-летнюю пенсионерку, подозреваемую в культивировании растений, содержащих наркотические вещества. Об этом сообщает региональное МВД.

На приусадебном участке полицейские обнаружили и изъяли 194 растения, содержащие, согласно заключению экспертизы, канабис. А во время осмотра жилища правоохранители нашли маковую солому.

За незаконное культивирование растений, содержащих наркотические вещества, оперативники задержали женщину 1947 года рождения. Как пояснила пенсионерка, по этому адресу проживает её сын с сожительницей, однако на территории частного дома все имеющиеся посадки принадлежат ей. На протяжении двух лет она ухаживала за этики кустами, зная, что выращивает мак.

На данный момент возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 231 УК РФ. Сейчас женщина находится под подпиской о невыезде и надлежащем поведении.