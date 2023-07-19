Клиенты ВТБ оформили в два раза больше IT-ипотеки, чем за весь 2022 год

Общий объем сделок составил 13,7 млрд рублей, что почти в два раза превышает результат по результатам всего 2022 года.

Лидером по выдаче средств в рамках программы выступают Москва и Московская область – на эти регионы по итогам первого полугодия в банке приходится примерно половина объема продаж (около 6,5 млрд рублей). На втором месте – Санкт-Петербург с Ленинградской областью, где IT-специалисты получили на покупку недвижимости порядка 2,5 млрд рублей. Замыкает топ-3 Республика Татарстан с объемом выдач более 470 млн.

Средний размер ипотечного кредита по программе по итогам января-июня составил 9,8 млн рублей, сократившись с начала года на 3%.

«Льготные ипотечные программы позволяют поддержать заемщиков в вопросе приобретения первичной недвижимости. Благодаря специальным условиям кредитования, работники IT-сферы могут купить квартиру или получить средства на строительство индивидуального дома с минимальной финансовой нагрузкой. Значительно повысить доступность программы позволила ее модернизация в феврале текущего года – только в нашем банке после перезапуска условий спрос со стороны IT-специалистов вырос более чем в три раза», – прокомментировал .начальник управления «Ипотечное кредитование» ВТБ Сергей Бабин

Согласно условиям IT-ипотеки, оформить кредит по льготной ставке могут работники сферы информационных технологий в возрасте до 50 лет включительно. При этом организация, в которой трудится будущий заемщик, должна быть аккредитована Министерством цифрового развития, связи и массовых коммуникаций РФ.

Одновременно в программе предусмотрены требования к уровню дохода клиента. Для IT-специалистов, работающих в городах-миллионниках, он должен составлять не менее 120 тысяч рублей в месяц, в остальных населенных пунктах - 70 тысяч. В Москве минимальный ежемесячный доход для получения льготного кредита достигает 150 тысяч рублей. Первый взнос должен составлять не менее 15% от стоимости недвижимости.