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НовостиОбщество18 июля 2023 5:48

Руководителем бийской полиции назначен Сергей Еганян

Подполковника представили личному составу
Александра Сапожкова
Подполковнику 36 лет. Скриншот видео МУ МВД «Бийское».

Подполковнику 36 лет. Скриншот видео МУ МВД «Бийское».

Подполковник полиции Сергей Еганян назначен руководителем межмуниципального управления МВД России «Бийское», сообщили в ведомстве.

Накануне начальник ГУ МВД по Алтайскому краю Андрей Подолян представил нового руководителя личному составу. Он выразил уверенность, что опыт работы позволит Сергею Еганяну эффективно решать задачи по борьбе с преступностью и охране порядка.

Сергею Еганяну 36 лет, он служит органах внутренних дел с 2004 года. В частности, трудился в Змеиногорске и Заринске (в Заринске был начальником полиции). В июле 2021 года возглавил полицию МУ МВД «Бийское». Имеет ведомственные награды.