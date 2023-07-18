Руководителем бийской полиции назначен Сергей Еганян

Подполковнику 36 лет. Скриншот видео МУ МВД «Бийское».

Подполковник полиции Сергей Еганян назначен руководителем межмуниципального управления МВД России «Бийское», сообщили в ведомстве.

Накануне начальник ГУ МВД по Алтайскому краю Андрей Подолян представил нового руководителя личному составу. Он выразил уверенность, что опыт работы позволит Сергею Еганяну эффективно решать задачи по борьбе с преступностью и охране порядка.

Сергею Еганяну 36 лет, он служит органах внутренних дел с 2004 года. В частности, трудился в Змеиногорске и Заринске (в Заринске был начальником полиции). В июле 2021 года возглавил полицию МУ МВД «Бийское». Имеет ведомственные награды.