В Барнауле после скандала с соседями приостановили стройку дома на ул. Анатолия

Инспектор госстройнадзора побывал на стройплощадке. Фото: госинспекция строительного и жилищного надзора по Алтайскому краю

Застройщик ООО «Акватория» с 4 июля приостановил возведение дома на ул. Анатолия, 33, в Барнауле. Об этом сообщает госинспекция строительного и жилищного надзора по краю.

В июне застройщик начал возводить шестиэтажный дом с маленькими помещениями, предназначенными для аренды. Предполагалось 35 жилых 1-2-местных ячеек на 50 человек. Работы должны были провести за восемь месяцев.

Однако, как пишет Толк, жильцы 11-этажки на ул. Анатолия, 35а, были недовольны таким соседством, и разгорелся скандал. Они утверждали, что здание запроектировано с нарушением и размещено слишком близко к их дому. Люди усомнились в законности выданного стройкомитетом разрешения на объект и обратились в Центральный районный суд.

Судья принял дело к производству, а на этот период приостановил действие разрешения на стройку.

- Поскольку ООО «Акватория» — новичок среди застройщиков, инспектор госстройнадзора 11 июля побывална стройплощадке и убедился, что строительные работы не ведутся, - отметили в госинспекции.