Мужчина погиб после ночной драки в Бийске

Мужчина погиб до приезда медиков Фото: Олег УКЛАДОВ

В Бийске в ночь на 17 июля произошла драка, которая закончилась смертельным исходом. Как сообщает «Бийский рабочий», молодые мужчины начали конфликтовать возле бара.

Все произошло на проезжей части перед баром «Айсберг». Утром проходящие мимо горожане увидели труп, накрытый простыней. Погибшим оказался 29-летний мужчина. По данным издания, он вступил в конфликт с 22-летним молодым человеком, который ранее был судим. Тот, что помладше, несколько раз ударил оппонента по голове. Потерпевший скончался до приезда скорой помощи.

Подозреваемого в смертельном избиении, по данным редакции, задержали.