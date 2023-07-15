Сухая трава горела в Бурлинском районе

Бурлинский район Фото: пресс-службы ГУ МЧС по Алтайскому краю

В пятницу, 14 июля, в Бурлинском районе из-за грозового разряда недалеко от села Орехово начался ландшафтный пожар. Полностью его смогли затушить только к утру 15 июля.

Пожар начался в восьми километрах от села.

– Оперативный дежурный ЕДДС Бурлинского района направил к месту пожара патрульно-маневренную группу и добровольную пожарную дружину Ореховского сельсовета, - сообщают в пресс-службе ГУ МЧС России по Алтайскому краю.

На месте специалисты установили, что горела, преимущественно, сухая трава на необрабатываемых землях. Площадь, охваченная огнем составляла уже 590 га. Процесс тушения осложняла сухая жаркая погода и сильный ветер. В итоге возгорание удалось локализовать на площади 2500 га.

Помимо всего прочего применялся встречный пал. Полностью потушить огонь удалось только к 4 утра 15 июля. Опасности населенным пунктам нет.