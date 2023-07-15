Восемь зданий остались без воды в Барнауле из-за коммунальной аварии

Коммунальная авария на улице Попова Фото: пресс-службы администрации Барнаула

15 июля в Барнауле на улице Попова вода стала «бить» из-под земли. Как оказалось, в этом районе произошла авария на водопроводе.

– Барнаульский водоканал устраняет нештатную ситуацию на водопроводной сети диаметром 500 мм по адресу ул. Попова, 82, - сообщают в пресс-службе администрации города.

Специалисты водоканала уже на месте и приступают к земляным работам. По предварительным оценкам, завершится восстановление участка к утру 16 июля.

В зоне отключения находятся исключительно административные здания. Они расположены по адресам: ул. Попова, 70, 70а, 70б, 70в, 80, 82, ул. Георгия Исакова, 260а, 260б. В жилых домах вода есть.

Дополнительные справки можно получить по телефону «Росводоканал Барнаул»: 500-101.