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НовостиОбщество15 июля 2023 7:38

Восемь зданий остались без воды в Барнауле из-за коммунальной аварии

В жилых домах вода есть
Анна СЕМИНА
Анна СЕМИНА
Коммунальная авария на улице Попова

Коммунальная авария на улице Попова

Фото: пресс-службы администрации Барнаула

15 июля в Барнауле на улице Попова вода стала «бить» из-под земли. Как оказалось, в этом районе произошла авария на водопроводе.

– Барнаульский водоканал устраняет нештатную ситуацию на водопроводной сети диаметром 500 мм по адресу ул. Попова, 82, - сообщают в пресс-службе администрации города.

Специалисты водоканала уже на месте и приступают к земляным работам. По предварительным оценкам, завершится восстановление участка к утру 16 июля.

В зоне отключения находятся исключительно административные здания. Они расположены по адресам: ул. Попова, 70, 70а, 70б, 70в, 80, 82, ул. Георгия Исакова, 260а, 260б. В жилых домах вода есть.

Дополнительные справки можно получить по телефону «Росводоканал Барнаул»: 500-101.