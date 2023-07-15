Перелом и ушиб заработали туристы на Яровом во время урагана

Последствия урагана в Камне-на-Оби Фото: Герман Архаров

14 июля на озеро Большое Яровое налетел ураганный ветер в результате которого как минимум два человека получили травмы.

После того, как прошло шоковое состояние, туристы начали делиться в социальных сетях видео и фото с пляжа.

– Меньше чем за пять минут ветер набрал силу достаточную для разрушения шатров на «Причал 42», – приводит слова одного из отдыхающих портал vse42.ru.

Один из шатров сорвался с опор взлетел и упал на людей, находящихся на пляже. Пострадали двое: у мужчины травма головы, а у подростка перелом руки.

Не исключено, что есть еще жертвы и повреждения. К слову, накануне ураганный ветер бушевал и в Камне-на-Оби. По слова очевидцев там с корнем вырывало деревья, на землю упали рекламные щиты.