Барнаул
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаКоронавирусСпортКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Барнаул
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаКоронавирусСпортКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Барнаул
+24°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиОбщество13 июля 2023 11:00

Алтайские поисковики отправляются в очередную экспедицию

Они будут искать останки красноармейцев
Анна СЕМИНА
Анна СЕМИНА
Поисковики отправятся в Ленинградскую область. Фото: предоставлено участниками экспедиции

Поисковики отправятся в Ленинградскую область. Фото: предоставлено участниками экспедиции

В пятницу, 14 июля, бойцы барнаульского поискового отряда «Искра» отправятся в очередную экспедицию в Ленинградскую область.

– Члены поискового отряда участвуют в поиске красноармейцев, погибших во время Великой Отечественной войны в урочище Вороново Мгинского городского поселения Кировского района Ленинградской области, - рассказывают в пресс-службе мэрии.

Кроме того ребята посетят конференцию «Школа юного поисковика», а также побывают в памятных местах региона и посмотрят на достопримечательности.

Домой поисковики вернутся 30 июля.