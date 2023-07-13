Алтайские поисковики отправляются в очередную экспедицию

Поисковики отправятся в Ленинградскую область. Фото: предоставлено участниками экспедиции

В пятницу, 14 июля, бойцы барнаульского поискового отряда «Искра» отправятся в очередную экспедицию в Ленинградскую область.

– Члены поискового отряда участвуют в поиске красноармейцев, погибших во время Великой Отечественной войны в урочище Вороново Мгинского городского поселения Кировского района Ленинградской области, - рассказывают в пресс-службе мэрии.

Кроме того ребята посетят конференцию «Школа юного поисковика», а также побывают в памятных местах региона и посмотрят на достопримечательности.

Домой поисковики вернутся 30 июля.