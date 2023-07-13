В селе Зыряновка заменили водопроводный насос

Кроме насоса в селе заменят саму водопроводную сеть Фото: Анна СЕМИНА

Жители села Зыряновка Заринского района неоднократно жаловались в социальных сетях на проблему с водоснабжением и уже совсем скоро она будет устранена.

Жители рассказывали, что из-за несовершенств системы, более или менее пользоваться водопроводом они могут только ночью.

– Вода подается регулярно, однако из-за большого разбора в дневное время жители отдаленных участков села испытывают нехватку воды, она доходит до потребителя только к вечеру, пояснили ситуацию в администрации Зариского района.

Сегодня же для решения проблемы в скважине установили более мощный насос. Помимо этого, чтобы избежать сбоев в системе водоснабжения села в скором времени заменят один километр сетей.

Кроме того, чтобы избежать сбоев водоснабжения в селе Зыряновка в дальнейшем, планируется заменить 1 км водопроводных сетей. Ремонтно-восстановительные работы запланированы на завтра, 14 июля.