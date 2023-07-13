Дорогу из Барнаула в Бийск перекроют 13 июля

Каждый раз перекрытие трассы продлится по три часа Фото: Анна СЕМИНА

В четверг, 13 июля, для прохождения колонн военных дважды за день перекроют движение по дороге Барнаул-Бийск.

– Ограничения коснутся всех видов транспорта, - подчеркивают в Госавтоинспекции.

С 15.25 до 18.25 проезд будет ограничен на дороге «Налобиха – «Чуйский тракт» – Полковниково». А с 20.50 до 23.50 – участок от Кантошино до Чуйского тракта и далее до Полковниково.

ГИБДД призывает водителей с понимаем отнестись к сложившейся ситуации, и постараться скорректировать свои планы с учетом обстоятельств.