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НовостиОбщество13 июля 2023 7:24

Дорогу из Барнаула в Бийск перекроют 13 июля

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Анна СЕМИНА
Анна СЕМИНА
Каждый раз перекрытие трассы продлится по три часа

Каждый раз перекрытие трассы продлится по три часа

Фото: Анна СЕМИНА

В четверг, 13 июля, для прохождения колонн военных дважды за день перекроют движение по дороге Барнаул-Бийск.

– Ограничения коснутся всех видов транспорта, - подчеркивают в Госавтоинспекции.

С 15.25 до 18.25 проезд будет ограничен на дороге «Налобиха – «Чуйский тракт» – Полковниково». А с 20.50 до 23.50 – участок от Кантошино до Чуйского тракта и далее до Полковниково.

ГИБДД призывает водителей с понимаем отнестись к сложившейся ситуации, и постараться скорректировать свои планы с учетом обстоятельств.