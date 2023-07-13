Почти 40 почтовых отделений модернизируют на Алтае

38 отделений модернизируют до конца 2023 года. Фото: "Почта России"

До конца текущего года в Алтайском крае модернизируют 38 почтовых отделений.

Они располагаются в 21 районе, то есть речь идет именно об отделениях в селах.

– Обновят внутренние помещения и фасады, системы отопления. Установят системы пожарной сигнализации и видеонаблюдения, а также оборудование для климатического контроля и кондиционирования, - рассказывают в пресс-службе правительства Алтайского края.

Также в отделениях появится новая мебель и техника. В обязательном порядке на входе должны оборудовать пандусы и поручни, а также где необходимо – кнопки вызова персонала. Входные группы должны расширить.

К списку традиционных услуг также добавятся финансовые, а еще клиенты смогут восстановить или подтвердить учетную запись на Госуслугах, а также посетители смогут самостоятельно проверить показатели здоровья: измерить давление, уровень кислорода в крови, температуру тела.

– В 19 отделениях почты можно будет самостоятельно воспользоваться сервисами портала госуслуг, а также распечатать и отсканировать необходимые документы, - рассказывает региональный управляющий Управления Федеральной почтовой службы Алтайского края Александр Сашлиев.