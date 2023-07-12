В Барнауле бездомный кот сгорел заживо в электрощитке

Все произошло на ул. Взлетной
Фото: Олег УКЛАДОВ
В барнаульской многоэтажке в электрощитке заживо сгорел бездомный кот. Об этом сообщается в телеграм-канале «Инцидент Барнаул».
Все произошло на ул. Взлетной, в первом подъезде дома №10 на первом этаже. Животное залезло в электрический щиток и погибло.
Судя по фото в телеграм-канале, на место происшествия выезжали пожарные.
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
На Алтае спасли кота Леопольда, просидевшего два дня на столбе
Это произошло в селе Кош-Агач. За помощью к пожарным обратилась хозяйки пушистого беглеца. Она рассказала, что кот Леопольд забрался на высокий столб и не может с него слезть (подробнее)