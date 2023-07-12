В Барнауле бездомный кот сгорел заживо в электрощитке

Все произошло на ул. Взлетной Фото: Олег УКЛАДОВ

В барнаульской многоэтажке в электрощитке заживо сгорел бездомный кот. Об этом сообщается в телеграм-канале «Инцидент Барнаул».

Все произошло на ул. Взлетной, в первом подъезде дома №10 на первом этаже. Животное залезло в электрический щиток и погибло.

Судя по фото в телеграм-канале, на место происшествия выезжали пожарные.

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