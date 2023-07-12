Барнаульцы заметили плывущий по Оби труп человека

Очевидцы обратились в полицию Фото: Олег УКЛАДОВ

Жители Барнаула на Оби в районе Старого моста заметили плывущий труп человека. Страшные кадры опубликованы в телеграм-канале «Барнаул 22».

На видео заметно, что человек в одежде и кроссовках. Очевидцы обратилась в полицию и предоставили сотрудникам данное видео.

- Труп также видел мужчина, который рыбачил с лодки, но он никаких действий не предпринял, - говорят свидетели.

Дальше на реке стоял земснаряд, и горожане надеются, что хотя бы там утопленника выловили.

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