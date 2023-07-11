ВТБ: объем выдач ипотеки самозанятым превысил 5 млрд рублей

По статистике, чаще всего такие клиенты приобретают квартиры, а средний размер одного кредита составляет около 4 млн рублей.

По данным банка, недвижимость в многоквартирных домах оформляют в ипотеку около 95% заемщиков, работающих на себя. Порядка 4% самозанятых получают средства на дома с земельным участком, а 1% оформляют апартаменты.

Наибольшую активность клиенты, осуществляющие свою трудовую деятельность в рамках специального налогового режима, проявляют в Москве и области – здесь проходит примерно каждая пятая ипотечная сделка с самозанятыми. В топ-3 регионов также входят Краснодарский край и Санкт-Петербург с Ленинградской областью с долей 8% и 6% от общего числа выдач соответственно.

«Сегодня поддержке самозанятых уделяется особое внимание. Таким россиянам доступен широкий набор инструментов финансовой помощи как на федеральном, так и региональном уровнях. К активной работе с сегментом подключаются крупные банки, фокусируясь на повышении качества жизни самозанятых клиентов. За счет перехода на новые IT-системы мы существенно улучшили условия ипотеки для заемщиков, получающих финансирование без подтверждения дохода. Сейчас в нашем банке ставка, сумма и требования к возрасту едины для всех категорий клиентов в рамках всех программ. После перезапуска программы спрос самозанятых россиян на ипотеку вырос почти в 3 раза и продолжает поступательно увеличиваться», – прокомментировал начальник управления «Ипотечное кредитование» ВТБ Сергей Бабин.

В 2023 году банк сфокусировался на расширении спектра продуктов для самозанятых, в том числе – в рамках розничного бизнеса.