Возбуждено уголовное дело о мошенничестве Фото: Олег УКЛАДОВ

86-летняя пенсионерка из Заринска перевела мошенникам 300 тысяч рублей. Ее обманули по схеме «Ваш родственник попал в беду», сообщают в региональном МВД.

Женщине позвонила якобы ее родственница и сообщила, что виновна в ДТП, в котором пострадал ребенок. Она попросила передать деньги через знакомого, чтобы избежать уголовной ответственности. Пенсионерка поверила, что у ее родственницы неприятности, и передала подъехавшему водителю 300 тысяч рублей.

Только после этого она сама связалась с родственнице и узнала, что стала жертвой аферистов.

На данный момент возбуждено уголовное дело о мошенничестве.