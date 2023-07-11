В Алтайском крае на год заложили 4,3 млрд рублей на поддержку ветеранов труда

4,3 млрд рублей направлено на поддержку ветеранов труда Фото: Олег УКЛАДОВ

В Алтайском крае на текущий год выделили 4,3 млрд рублей на поддержку ветеранов труда. Об этом сообщил губернатор Виктор Томенко.

Из общей суммы уже больше 2,3 млрд были перечислены перечислили получателям льгот. В регионе предусмотрены различные виды поддержки ветеранов труда – ежемесячные выплаты, компенсация оплаты за услуги ЖКХ, льготы на проезд в общественном транспорте.

Всего в Алтайском крае больше 230 тысяч человек признаны ветеранами труда.