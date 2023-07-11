В Барнауле восстановят в ближайшие дни асфальт на парковке в квартале Nord

ЖК Nord. Фото: Толк

В Барнауле начали работы по восстановлению парковки в квартале новостроек Nord, где образовались провалы в асфальтовом покрытии. Компания-застройщик держит ситуацию на контроле, сообщает «Толк».

Как сообщили в компании «Профресурс», провалы на парковке образовались из-за порыва водопровода, который произошел минувшей зимой. Сети прокладывал один из субподрядчиков. В момент ЧП течь устранили, однако вода успела существенно размыть грунт. В условиях морозной погоды масштабы повреждения оценить было сложно, как и устранить их.

Изначально ремонт был запланирован на конец мая, но затем сроки сдвинулись на начало лета из-за погодных условий. Нужно было дождаться, когда полностью оттает грунт и проявятся все возникшие из-за порыва дефекты

- Однако погода оказалась не самой большой преградой. Как отметили строители, местная управляющая компания «Атлант» не могла "должным образом обеспечить площадку для проведения ремонта". Парковка дома на улице Солнечная поляна, 94к2 была постоянно занята автомобилями жильцов, что мешало работе специалистов и спецтехники, - пишет «Толк».

Сейчас работы по восстановлению идут полным ходом. Представитель строительной компании отмечают, что в течение десяти дней грунт будет восстановлен, как и асфальтовое покрытие парковки