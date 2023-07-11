Грузовой поезд и пассажирский автобус столкнулись в Алтайском крае

Место аварии. Фото: Telegram-канала транспортной полиции Сибири

11 июля в Алтайском крае столкнулись грузовой поезд и автобус. В результате аварии один человек скончался, сообщает пресс-служба транспортной полиции Сибири.

ЧП произошло на перегоне Панкрушиха-Урываево. По предварительным данным, пострадал водитель.

- Несмотря на усилия врачей, мужчина скончался по дороге в больницу в машине скорой помощи, - отмечают в пресс-службе полиции.

В момент аварии пассажиров в салоне не было. Причины и обстоятельства случившегося выясняются.

На месте происшествия работает следственно-оперативная группа Алтайского линейного управления МВД России.