Больше шести млн рублей перевела жительница Алтая мошенникам

Возбуждено уголовное дело Фото: Олег УКЛАДОВ

В Алтайском крае еще одна жительница стала жертвой мошенников. Как сообщили в пресс-службе ГУ МВД по региону, всего она отправила злоумышленникам больше шести млн рублей.

По данным полиции, неизвестный позвонил женщине и рассказал, что по ее банковской карте проходят подозрительные операции. Для того, чтобы ее деньги остались в безопасности, нужно было выполнить ряд действий. При этом женщина поверила звонящему, так как при звонке у нее отобразился герб России.

- Идя на поводу у звонившего, женщина якобы для защиты своего счета, сняла все деньги и перевела на номер карты, который ей продиктовали, - подчеркнули в управлении.

По факту аферы возбудили уголовное дело. Мошенников сейчас ищут.

Сотрудники полиции напоминают, что настоящие сотрудники банков во время телефонного разговора не будут запрашивать у клиента персональные данные, а защитят вашу карту самостоятельно. При малейшем подозрении прервите разговор и обратитесь в банк.