На Алтае осудили браконьера за убийство шести маралов

Браконьера признали виновным Фото: Олег УКЛАДОВ

В Алтайском крае осудили мужчину, который в селе Алтайское убил шесть особей маралов. Как сообщили в Объединенной пресс-службе судов региона, его признали виновным.

По данным суда и следствия, в начале ноября 2022 года мужчина, имея лицензию на отстрел волка, решил поохотиться возле маральника ООО «Гея». Во время охоты он заметил животных и выстрелил не меньше шести рад из своего охотничьего карабина.

- При этом он не убедился в виде животных, но достоверно знал о возможности нахождения в данной местности маралов, принадлежащих ООО «Гея», - отметили в ведомстве.

После охоты он разделал туши особей, сложил в мешки и погрузил в машину. Ущерб составил 740 тыс. рублей. Когда на него вышли правоохранители, он признал вину и раскаялся, возместив причиненный предприятию материальный ущерб. По решению суда он должен будет выплатить штраф – 240 тыс. рублей.