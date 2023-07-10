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НовостиОбщество10 июля 2023 7:58

Алтайский эндокринолог одержала победу на всероссийском конкурсе врачей

Алла Вигель родилась в семье врачей
Анна Перевощикова
Анна Перевощикова
Алла Вигель. Фото предоставлено Краевой клинической больницей

Алла Вигель. Фото предоставлено Краевой клинической больницей

Заведующая эндокринологическим отделением в Краевой клинической больнице Алла Вигель выиграла во всероссийском конкурсе врачей. Как сообщили в Минздраве РФ, врач победила в номинации «Лучший эндокринолог».

Вся жизнь женщины связана с медицинским делом: ее отец и супруг – травматологи, мать – преподаватель в медицинском вузе, а дедушка является одним из основателей АГМУ.

Известно, что Алла Вигель трудится в краевой больнице уже 25 лет. Сюда она пришла работать в 1998 году, когда окончила вуз. По словам врача, она старается сделать так, «чтобы врачи стремились отдавать пациентам частичку души». В отделении пациенты получают лечение по мировым стандартам, и это большая заслуга руководителей.