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НовостиПроисшествия10 июля 2023 3:58

Три человека пострадали в жесткой аварии в Бийском районе

Они получили травмы
Анна Перевощикова
Анна Перевощикова
По факту ДТП проводится проверка

По факту ДТП проводится проверка

Фото: Олег УКЛАДОВ

В Бийском районе 8 июля произошла жесткая авария. Как сообщили в пресс-службе Госавтоинспекции по Алтайскому краю, ДТП случилось на улице Восточная в селе Первомайское.

По предварительным данным, водитель 2002 года рождения на автомобиле Toyota ехал со стороны Бийска в направлении Первомайского и при обгоне не убедился в безопасности. В итоге на встречной полосе он столкнулся с автомобилем Tianye, за рулем которого был мужчина 1988 года рождения. произошло столкновение транспортных средств

Об водителя и пассажир Toyota (девушка 2005 года рождения) получили телесные повреждения. Им оказана медпомощь, госпитализация не понадобилась.

По факту ДТП проводится проверка.