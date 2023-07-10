Три человека пострадали в жесткой аварии в Бийском районе

По факту ДТП проводится проверка Фото: Олег УКЛАДОВ

В Бийском районе 8 июля произошла жесткая авария. Как сообщили в пресс-службе Госавтоинспекции по Алтайскому краю, ДТП случилось на улице Восточная в селе Первомайское.

По предварительным данным, водитель 2002 года рождения на автомобиле Toyota ехал со стороны Бийска в направлении Первомайского и при обгоне не убедился в безопасности. В итоге на встречной полосе он столкнулся с автомобилем Tianye, за рулем которого был мужчина 1988 года рождения. произошло столкновение транспортных средств

Об водителя и пассажир Toyota (девушка 2005 года рождения) получили телесные повреждения. Им оказана медпомощь, госпитализация не понадобилась.

По факту ДТП проводится проверка.