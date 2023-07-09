Премьер-министр Мишустин выделил 115 млн на создание противопожарной службы в алтайском селе

Подразделение должно появиться в селе до 1 марта 2024 года. Фото: Олег УКЛАДОВ

Правительство выделило 115 млн рублей на создание противопожарной службы в Манжерокском сельском поселении Республики Алтай. Распоряжение об этом подписал премьер-министр РФ Михаил Мишустин, сообщает ТАСС.

Средства на создание противопожарной службы выделили из резервного фонда российского правительства. Подразделение должно появиться в селе до 1 марта 2024 года.

Средства выделили по госпрограммы «Развитие федеративных отношений и создание условий для эффективного и ответственного управления региональными и муниципальными финансами».

Напомним, ранее глава Алтайского края заключил соглашения, которые привлекут в экономику более 50 млрд.