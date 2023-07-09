Виктор Томенко рассказал, сколько школьников в Алтайском крае написали ЕГЭ на максимум

Всего 113 учеников получили от 270 баллов и больше Фото: Олег УКЛАДОВ

В Алтайском крае подвели предварительные итоги ЕГЭ. В результате 61 выпускник получил максимальные баллы, сообщил Виктор Томенко в своем telegram-канале.

Глава региона отметил, что есть настоящие рекордсмены, набравшие наибольшее количество баллов в сумме. Например, у выпускницы английского класса Алтайского краевого педагогического лицея Виктории Соколовой — 374 балла, а у Дарьи Скрипниковой, выпускники школы №14 из Ярового, в сумме 297.

Всего 113 учеников получили от 270 баллов и больше. Пять человек в крае стали мультибалльниками – они набрали 100 баллов сразу по нескольким предметам.