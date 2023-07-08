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НовостиПроисшествия8 июля 2023 13:44

В Бийске мужчина отсудил компенсацию за получение тяжелых травм на производстве

Работодатель возместил моральный ущерб и расходы на лечение
Александр Коровниченко
По решению суда работодатель должен выплатить потерпевшему 350 тыс. рублей компенсации морального вреда

По решению суда работодатель должен выплатить потерпевшему 350 тыс. рублей компенсации морального вреда

Фото: Олег УКЛАДОВ

В Бийске рабочий упал с высоты 2,5 метра и получил тяжелые травмы. В рамках судебного процесса мужчина отсудил у работодателя моральную компенсацию и расходы на лечение. Об этом сообщает прокуратура Алтайского края.

После проведения проверки прокуратурой установлено, что в Бийске рабочий упал со стремянки высотой 2,5 метра и получил тяжелые травмы. Изначально мужчина заключил мировое соглашение с работодателем с выплатой ему 100 тыс. рублей на лечение. Однако мужчина получил тяжелые травмы, находился 8 месяцев на больничном и потерял 30% трудоспособности.

В связи с этим пострадавший обратился к органам правопорядка. Бийский районный суд установил, что работодатель не обеспечил безопасность работника. В связи с этим работодатель должен выплатить потерпевшему 350 тыс. рублей компенсации морального вреда и оплатить расходы на лечение.

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