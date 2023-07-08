В Бийске мужчина отсудил компенсацию за получение тяжелых травм на производстве

По решению суда работодатель должен выплатить потерпевшему 350 тыс. рублей компенсации морального вреда Фото: Олег УКЛАДОВ

В Бийске рабочий упал с высоты 2,5 метра и получил тяжелые травмы. В рамках судебного процесса мужчина отсудил у работодателя моральную компенсацию и расходы на лечение. Об этом сообщает прокуратура Алтайского края.

После проведения проверки прокуратурой установлено, что в Бийске рабочий упал со стремянки высотой 2,5 метра и получил тяжелые травмы. Изначально мужчина заключил мировое соглашение с работодателем с выплатой ему 100 тыс. рублей на лечение. Однако мужчина получил тяжелые травмы, находился 8 месяцев на больничном и потерял 30% трудоспособности.

В связи с этим пострадавший обратился к органам правопорядка. Бийский районный суд установил, что работодатель не обеспечил безопасность работника. В связи с этим работодатель должен выплатить потерпевшему 350 тыс. рублей компенсации морального вреда и оплатить расходы на лечение.

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