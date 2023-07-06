Жители Алтайского края и Республики Алтай в первом полугодии оформили ипотечных кредитов в ВТБ на 5,8 млрд рублей

За месяц более 3,6 тысяч сибиряков оформили ипотечные кредиты в ВТБ. Выдачи ипотеки за первое полугодие текущего года достигли 58,9 млрд рублей, что чуть выше результата рекордного по спросу аналогичного периода в 2021 году.

Наибольшая активность заемщиков в Сибири пришлась на Новосибирскую область, где за январь-июнь клиенты банка получили на покупку недвижимости свыше 18,6 млрд рублей. На втором месте по объему выдач – Красноярский край и республика Хакасия, где банк провел ипотечные сделки на 10,8 млрд рублей. Замыкает топ-3 регионов-лидеров Омская область с объемом продаж свыше 8 млрд рублей.

Средний размер ипотечного кредита по итогам июня составил около 4 млн рублей, увеличение с начала года - на 300 тысяч рублей.

«Мы наблюдаем восстановление спроса на рынке ипотечных услуг, показатели уже приблизились к рекордным данным 2021 года. За шесть месяцев банк предоставил жителям регионов Алтая свыше 5,8 млрд рублей заемных средств. Самым активным месяцем стал июнь: 1,3 млрд рублей были использованы на приобретение недвижимости алтайскими семьями. Мы связываем дальнейшие перспективы развития рынка с дальнейшим ростом спроса на вторичное жилье, строительством новых объектов недвижимости и увеличением числа сделок в сегменте ИЖС», - прокомментировал управляющий по Алтайскому краю и Республике Алтай Дмитрий Горбунов.

В целом по стране, в июне банки предоставили населению жилищные кредиты примерно на 600 млрд рублей. Выдачи ипотеки за первое полугодие достигли 3 трлн рублей и более чем на 10% превысили результат января-июня рекордного по спросу 2021 года.