Власти Москвы подали многомиллионный иск к компании, принадлежащей семейству Ракшиных

В материалах дела указано, что власти требуют взыскать с общества 9,3 млн рублей Фото: Олег УКЛАДОВ

Департамент городского имущества Москвы подал иск к компании «Первый», принадлежащей семейству Ракшиных, о взыскании более 9 млн рублей. Об этом сообщает «Банкфакс»

По данным Арбитражного суда Алтайского края, поводом для претензий стала неуплата аренды за неправомерное использование земельного участка возле одного из зданий Центрального телеграфа. Этот объект фирма приобрела в 2018 году.

В материалах дела указано, что власти требуют взыскать с общества 9,3 млн рублей неосновательного обогащения.

Как отмечает издание, директором «Первого» является Евгений Ракшин. Он же значится его учредителем в равных долях с Галиной, Аллой и Александром Ракшиными.