Кадровые перестановки произошли в министерстве здравоохранения Алтайского края

Виталий Лазарев Фото: Минздрав Алтайского края

Министр здравоохранения Алтайского края Дмитрий Попов обзавелся новым заместителем. Теперь их у него трое.

– Новым замглавы стал Виталий Лазарев, - сообщает «Бакнфакс».

Информация о нем уже появилась на официальном сайте министерства здравоохранения. Раньше Лазарев долгое время занимал пост начальника отдела лицензирования. Теперь же он будет отвечать и за лицензирование, и за планирование объемов и стандартизацию медпомощи, и за материальное снабжение и технический надзор.

Исполнять обязанности освободившего место Лазарева будет Дмитрий Носков. Ранее он числился главным специалистом отдела.