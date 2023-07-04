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НовостиОбщество4 июля 2023 14:32

Кадровые перестановки произошли в министерстве здравоохранения Алтайского края

Замминистра назначен Виталий Лазарев
Анна СЕМИНА
Анна СЕМИНА
Виталий Лазарев

Виталий Лазарев

Фото: Минздрав Алтайского края

Министр здравоохранения Алтайского края Дмитрий Попов обзавелся новым заместителем. Теперь их у него трое.

– Новым замглавы стал Виталий Лазарев, - сообщает «Бакнфакс».

Информация о нем уже появилась на официальном сайте министерства здравоохранения. Раньше Лазарев долгое время занимал пост начальника отдела лицензирования. Теперь же он будет отвечать и за лицензирование, и за планирование объемов и стандартизацию медпомощи, и за материальное снабжение и технический надзор.

Исполнять обязанности освободившего место Лазарева будет Дмитрий Носков. Ранее он числился главным специалистом отдела.