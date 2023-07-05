Региональные бренды выйдут на федеральное ТВ

Алексей Кукотин (слева), Оксана Кондратюк (в центре), Олег Воробьев (справа) на презентации проекта «Покупай наше». Фото предоставлено пресс-службой телемагазина «Shop and Show»

4 июля в Горно-Алтайске (Республика Алтай) на площадке регионального центра «Мой бизнес» состоялся круглый стол, посвященный проблемам изоляции региональных брендов от федеральных рынков сбыта. Участие в нем приняли представители регионального отделения «Деловой России» и предприниматели Республики Алтай и Алтайского края, представляющие локальные и региональные бренды.

В рамках круглого стола был презентован проект «Покупай наше». Он реализуется при поддержке региональных отделений «Деловой России» и центров поддержки предпринимателей «Мой бизнес». Главная цель проекта не только вывести местные бренды на федеральный рынок сбыта, но и сформировать полноценные интернациональные бренды на базе отечественных производителей, которые смогли бы представлять Россию на международной арене. Планируется, что проект будет развиваться на платформе телемагазина «Shop and Show» при поддержке «Деловой России» и затронет все субъекты страны.

Открыл круглый стол Алексей Кукотин, заместитель директора ГБУ РА «Центр развития туризма и предпринимательства Республики Алтай». Он отметил высокую значимость проекта, которые открывает перед местными предпринимателями и разработчиками совершенно новые возможности реализации продукции.

На мероприятии присутствовала Оксана Кондратюк, сопредседатель Горно-Алтайского регионального отделения «Деловой России». По его словам, сегодня, когда перед предпринимателями открываются новые возможности продвижения, отрываются ниши, ранее для них недоступные, они должны проявлять активность. Проект «Покупай Наше» достоин внимания региональных бизнесменов, а главное, что все просто и понятно.

Как подчеркнул член Генерального совета «Деловой России», президент социального телемагазина «Shop and Show» Олег Воробьев, сегодня важно вовлечь бизнес-сообщество в процесс конструирования нового экономического будущего страны, построенного на принципах импортозамещения и развития собственных брендов.

«Буквально на днях выступая на форуме «Современные идеи для нового времени», президент Владимир Путин отметил, что сегодня необходимо создавать экономику, которая «живет не за счет потребления чужого, импортного, а сама производит современные товары, услуги и технологии». Назрела острая необходимость формирования полноценных стратегий и концепций по формированию национальных брендов, которые в будущем могли бы стать и международными», - рассказал Олег Воробьев и добавил. - «Проект на базе Shop&Show – это не про продажи отдельных товаров или рекламу в федеральном эфире. Это про то, как любой локальный бренд, приложив необходимые усилия, может стать полноценным национальным брендом».

Канал обладает ресурсом в виде команды стратегических продюсеров, маркетологов, дизайнеров, копирайтеров, которые способны не только проработать все ключевые компоненты бренда, достойно вывести его в федеральный эфир, но и сделать его узнаваемым на общероссийском рынке.

«В стране огромное количество локальных и региональных компаний, которые по своим оборотам даже в ближайшем будущем не смогут выйти на уровень крупных корпораций и, соответственно, не располагают достаточным объемом бюджетов для полноценного продвижения», - указывает Олег Воробьев.

При этом, как показал опрос, проведенный среди клиентов телемагазина более 70% покупателей хотели бы видеть больше отечественных товаров, 42% респондентов указали, что искать самостоятельно региональные бренды для них затруднительно, так как зачастую у таких компаний нет даже сайта. Но самое примечательное, что участники опроса отметили, что им не хватает единой платформы, где небольшие бренды были бы представлены наравне с уже известными российскими компаниями. Таким образом можно отметить, что в обществе сформировался полноценный запрос на российский продукт.

Перспективы проекта «Покупай Наше» огромны. Перед бизнесом уже стоит задача развивать экспортный потенциал страны, который, в том числе, скрыт в товарах народного потребления.