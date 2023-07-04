В Барнауле продают муравья за 1200 рублей

Муравей. Скриншот объявления на сайте Авито

На популярном сайте объявлений появилось предложение о продаже муравья в Барнауле за 1200 рублей.

Colobopsis leonardi – так называется этот муравей. По словам продавца, это матка с приплодом.

По словам специалистов, Colobopsis leonardi – красивый азиатский пробкоголовый муравей. От привычных нам черных муравьев его отличает размер и серебристо-серый цвет в окраске. А на брюшке много густых золотистых волосков. В какой-то степени он даже может напоминать осу.