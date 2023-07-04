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НовостиДом. Семья4 июля 2023 9:45

В Барнауле продают муравья за 1200 рублей

Это красивый азиатский пробкоголовый экземпляр
Анна СЕМИНА
Анна СЕМИНА
Муравей. Скриншот объявления на сайте Авито

Муравей. Скриншот объявления на сайте Авито

На популярном сайте объявлений появилось предложение о продаже муравья в Барнауле за 1200 рублей.

Colobopsis leonardi – так называется этот муравей. По словам продавца, это матка с приплодом.

По словам специалистов, Colobopsis leonardi – красивый азиатский пробкоголовый муравей. От привычных нам черных муравьев его отличает размер и серебристо-серый цвет в окраске. А на брюшке много густых золотистых волосков. В какой-то степени он даже может напоминать осу.