В барнаульском зоопарке появился ручной носорог

Носорог Фото: Барнаульский зоопарк «Лесная сказка»

В барнаульском зоопарке «Лесная сказка» появился новый обитатель – носорог.

– В барнаульском зоопарке появился НОСОРОГ!!!! Да не простой, а ручной. И сейчас он немного грустит, ведь вы еще не здесь, - рассказали на днях в зоопарке.

Находится носорог прямо на входе и проверяет билеты у гостей «Лесной сказки». Так что пройти мимо точно не получится. Однако все же придется расстроить – носорог не настоящий. Это всего лишь скульптура, но, тем не менее, она обязательно поднимет настроение.