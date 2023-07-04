Проект благоустройства Денисовой пещеры разработают на Алтае

Денисова пещера Фото: Анна СЕМИНА

Для привлечения большего числа туристов в Алтайском крае разработают план благоустройства уникального археологического объекта – Денисовой пещеры. Об этом рассказал губернатор Виктор Томенко.

– Мировую известность Денисова пещера получила после того, как в ней были найдены останки ранее неизвестного типа человека. По месту обнаружения он получил название «денисовец», - пишет он в своем телеграм-канале. – Чтобы такие путешествия были комфортнее и интереснее, по моему поручению был разработан проект благоустройства.

На эти цели краевой бюджет выделил больше 7 млн рублей. Разработка начнется в ближайшее время. В частности проект предполагает строительство сети дорожек и тропинок, по которым подниматься к пещере будет еще удобнее. Старую лестницу демонтируют и установят новую. Следующий этап – создание смотровых площадок, ведь с высоты гор в Солонешенском районе открываются потрясающие виды.

Завершить работы должны уже к сентябрю.