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НовостиЗвезды4 июля 2023 2:53

Выставка легендарного Церетели пройдет в Барнауле

В основном она посвящена живописи
Анна СЕМИНА
Анна СЕМИНА
Памятник Рождественского тоже сделал Церетели

Памятник Рождественского тоже сделал Церетели

Фото: Олег УКЛАДОВ

В пятницу, 7 июля, в ГМИЛИКе откроется персональная выставка известного художника, скульптора Зураба Церетели.

– В экспозицию вошло 58 произведений живописи и десять бронзовых скульптур мастера, - рассказывают в музее.

Имя Церетели известно во всем мире. Его работы стоят в разных странах. Даже в Алтайском крае есть творение руки мастера. Именно Зураб придумал и изготовил памятник Роберту Рождественскому, установленный на его родине в Косихе.

Предстоящая выставка посвящена преимущественно живописи. Эти работы он создал в период с 2000 по 2010 годы.

– Они посвящены друзьям, знакомым и обобщенным образам современников. Дополнит экспозицию серия бронзовых скульптур «Горожане», в которой запечатлены воспоминания художника о родном Тбилиси, - добавляют в музее.

Выставка откроется в 16.00. Увидеть работы можно до 19 августа.