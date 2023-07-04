Выставка легендарного Церетели пройдет в Барнауле

Памятник Рождественского тоже сделал Церетели Фото: Олег УКЛАДОВ

В пятницу, 7 июля, в ГМИЛИКе откроется персональная выставка известного художника, скульптора Зураба Церетели.

– В экспозицию вошло 58 произведений живописи и десять бронзовых скульптур мастера, - рассказывают в музее.

Имя Церетели известно во всем мире. Его работы стоят в разных странах. Даже в Алтайском крае есть творение руки мастера. Именно Зураб придумал и изготовил памятник Роберту Рождественскому, установленный на его родине в Косихе.

Предстоящая выставка посвящена преимущественно живописи. Эти работы он создал в период с 2000 по 2010 годы.

– Они посвящены друзьям, знакомым и обобщенным образам современников. Дополнит экспозицию серия бронзовых скульптур «Горожане», в которой запечатлены воспоминания художника о родном Тбилиси, - добавляют в музее.

Выставка откроется в 16.00. Увидеть работы можно до 19 августа.