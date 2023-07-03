В Алтайском крае хотят создать облепиховый сад за 200 млн рублей

Подписание соглашения. Фото: департамент по социально-экономическому развитию села Томской области

В Алтайском крае планируют создать интенсивный сад облепихи с урожайностью не менее 1500 тонн в год. Об этом сообщает департамент по социально-экономическому развитию села Томской области.

Соглашение о сотрудничестве с 2023 по 2027 год при реализации инвестиционного проекта подписали компания «Сава», минсельхоз Алтайского края, а также Федеральный алтайский научный центр агробиотехнологий.

Подходящий участок земли для закладки сада площадью 200 гектаров находится в Алтайском крае. Облепиху хотят выращивать там, а перерабатывать в Томске.

Общая стоимость проекта 204,7 млн рублей. Планируется, что сумма господдержки составит 138 млн рублей.

При закладке сада выберут сорта сорта высокой урожайности с подходящими физико-химическими свойствами. По плану, при сборе облепихи раз в два года урожайность составит 15 т/га.