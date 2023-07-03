Губернатор Томенко посетил медколледж в Барнауле и пообщался со студентами

Губернатор в колледже Фото: Антон ФЕДОТОВ

Губернатор Алтайского края Виктор Томенко посетил Барнаульский медколледж и пообщался со студентами. Об этом пишет пресс-служба правительства региона.

Развитию колледжа уделяют большое внимание, здесь есть все необходимое современное оборудование.

Многие студенты готовятся работать в сельских ФАПах, а также в составе бригад скорой медицинской помощи. С 2021 года студентам-целевекам, которые планируют работать в ФАПах, выделяют повышенные стипендии. С прошлого года эту меру поддержки расширили на подготовку специалистов для скорых. Количество целевиков за два года увеличилось в три раза.

Глава региона подчеркнул, что работа в сельских ФАПах и на скорых — одна из самых сложных в системе здравоохранения края. Власти работают над решением проблемы с дефицитом кадров.

Губернатор пообщался со студентами и поблагодарил их за выбор профессии.

Добавим, что Алтайский край - один немногих регионов, где выделили 400 млн рублей на специальные социальные выплаты сельским медикам, которые не вошли в федеральный проект. В целом по региону заложили 1,5 млрд на три года на привлечение кадров в медучреждения в городах и селах.