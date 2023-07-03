Прокуратура вынесла предписания подрядчикам по ремонту дорог в Бийске

Прокуратура провела проверку Фото: Олег УКЛАДОВ

В Бийске прокуратура вынесла предписания подрядчикам, выявив многочисленные нарушения при ремонте автомобильных дорог. Об этом пишет БР.

Как рассказал прокурор Бийска Владимир Евдокимов, выявили многочисленные нарушения несоответствия требованиям законодательства и требованиям ГОСТА. Подрядчикам направили три представления для устранения нарушений.

В частности, на улице Сенной заметное разрушенное покрытие. По информации издания, на дороге периодически появляются трещины.