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НовостиОбщество3 июля 2023 3:56

Прокуратура вынесла предписания подрядчикам по ремонту дорог в Бийске

Нарушения нужно устранить
Герман Архаров
Прокуратура провела проверку

Прокуратура провела проверку

Фото: Олег УКЛАДОВ

В Бийске прокуратура вынесла предписания подрядчикам, выявив многочисленные нарушения при ремонте автомобильных дорог. Об этом пишет БР.

Как рассказал прокурор Бийска Владимир Евдокимов, выявили многочисленные нарушения несоответствия требованиям законодательства и требованиям ГОСТА. Подрядчикам направили три представления для устранения нарушений.

В частности, на улице Сенной заметное разрушенное покрытие. По информации издания, на дороге периодически появляются трещины.