Житель Алтайского края угнал КамАЗ, чтобы поехать домой

Подозреваемого задержали Фото: Олег УКЛАДОВ

В Солонешенском районе Алтайского края мужчина угнал КамАЗ, чтобы добраться домой. Об этом сообщает региональное управление МВД.

В полицию обратился житель села Новотырышкино, который заметил пропажу грузовика. По словам мужчины, ключи находились в машине и неизвестные угнали его КамАЗ.

Через некоторое время полицейские задержали подозреваемого. Оказалось, что мужчина отдыхал с друзьями, а потом, чтобы не идти домой пешком, решил угнать грузовик.

Правоохранители возбудили уголовное дело по ст. 166 УК РФ (неправомерное завладение автомобилем или иным транспортным средством без цели хищения).