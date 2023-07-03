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НовостиПроисшествия3 июля 2023 3:10

Житель Алтайского края угнал КамАЗ, чтобы поехать домой

Мужчину задержали
Герман Архаров
Подозреваемого задержали

Подозреваемого задержали

Фото: Олег УКЛАДОВ

В Солонешенском районе Алтайского края мужчина угнал КамАЗ, чтобы добраться домой. Об этом сообщает региональное управление МВД.

В полицию обратился житель села Новотырышкино, который заметил пропажу грузовика. По словам мужчины, ключи находились в машине и неизвестные угнали его КамАЗ.

Через некоторое время полицейские задержали подозреваемого. Оказалось, что мужчина отдыхал с друзьями, а потом, чтобы не идти домой пешком, решил угнать грузовик.

Правоохранители возбудили уголовное дело по ст. 166 УК РФ (неправомерное завладение автомобилем или иным транспортным средством без цели хищения).