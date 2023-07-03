Молодой житель Алтайского края украл продукты из магазина

Полицейские возбудили уголовное дело Фото: Олег УКЛАДОВ

В Рубцовском районе Алтайского края молодой человек украл продукты из магазина. Об этом сообщает региональное управление МВД.

По предварительным данным, парень разбил окно и проник в один из магазинов. Оттуда молодой человек похитил продукты и сигареты. Утром работники магазина заметили пропажу товара и обратились в полицию.

Сотрудники уголовного розыска через несколько часов задержали подозреваемого. Молодой человек признался в содеянном.

Полицейские возбудили уголовное дело по статье 158 УК РФ – «Кража».