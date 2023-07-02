Рейд по водоемам провели в Барнауле

Рейд по водоемам Фото: пресс-службы администрации Барнаула

В Барнауле специалисты управления ГОЧС провели рейд по водоемам и побеседовали с отдыхающими о том, как сделать так, чтобы не случилось трагедии.

В частности, специалисты уже побывали на озере «Коралл» и «Пионерское», а также на реке Ляпихе. Они находятся вдоль Гоньбинского тракта и являются излюбленными местами отдыха, но там совершенно нет приспособленных для этого мест. В то же время, многие не обращают внимание на знаки «Купание запрещено».

– Сегодня специалисты аварийно-спасательного формирования Управления ГОЧС по Барнаулу развернули мобильный спасательный пост на бегу Оби в районе съезда с Правобережного тракта на остров Помазкин, - рассказывают в пресс-центре мэрии.

Несмотря на достаточную погоду, на берегах были отдыхающие и им выдали памятки с информацией о правилах безопасного поведения у водоемов.