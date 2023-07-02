Свыше 55 млн рублей получили семьи из Алтайского края в счет маткапитала

Размер выплат составляет 13 373 рубля Фото: Анна СЕМИНА

За первые пять месяцев 2023 года семьи из Алтайского края получили из регионального бюджета выплат материнского капитала на 55 млн рублей.

Воспользоваться правом могут многодетные семьи, испытывающие финансовые трудности и нуждающиеся в материальной поддержке. Выплаты полагаются тем, чей среднедушевой доход на каждого члена семьи составляет меньше величины прожиточного минимума.

Такие семьи могут рассчитывать на выплату в размере 13 373 рубля. Такой возможностью уже воспользовались больше четырех тысяч многодетных семей.

– Средства регионального материнского капитала полностью или частично можно направить на улучшение жилищных условий, получение детьми образования и оплату дополнительных коммерческих образовательных услуг и т.д., - сообщают в министерстве социальной защиты Алтайского края.