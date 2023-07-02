Юбилейный крестный ход в Коробейникого завершили алтайские паломники

Крестный ход в Коробейниково Фото: Алтайской митрополии

В субботу, 1 июля, подошел к концу 25-й юбилейный крестный ход из Барнаула к главной святыне Алтайского края – Коробейниковской Казанской иконе Божией Матери.

За неделю паломники преодолели около 250 километров. В пути они совершали служение Божественной литургии, акафистов и читали молитвы.

– От места ночлега у села Елбанка крестоходцы прошли завершающие 12 километров и под праздничный колокольный звон прибыли в Коробейниковскую обитель, - рассказывают в алтайской митрополии.

В конце своего непростого пути они смогли приложиться к чудотворному образу Божией Матери.