Пытаясь устроиться на работу, жительница Барнаула потеряла 55 тысяч рублей

Злоумышленники по телефону провернули всю схему Фото: Анна СЕМИНА

В полицию Барнаула обратилась 21-летняя горожанка, которая рассказала, что пытаясь устроиться на работу потеряла 55 тысяч рублей.

– Девушка рассказала полицейским, что подала онлайн-заявление в интернет-организацию по трудоустройству, - сообщают в пресс-службе ГУ МВД России по Алтайскому краю.

Вскоре ей стали поступать звонки от неизвестных. Они представлялись сотрудниками организации. Ей сообщили, что вакансию уже подобрали, но надо скачать приложение, обеспечивающее видеосвязь с трансляцией экрана, затем надо было оформить договор через банковское приложение, и наконец поступил видеозвонок, за которым наблюдал якобы еще один сотрудник фирмы. Он зафиксировал все приходящие коды, после чего началось списание денег. Девушка поняла, что все это время общалась с мошенниками и прекратила общение, но сбережения уже ушли.

Уголовное дело возбуждено по статье «Кража».