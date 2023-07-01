Губернатор Томенко посмотрел, как проходит реконструкция парка «Юбилейный» в Барнауле

Губернатор в парке Фото: Антон Червяков

1 июля губернатор Алтайского края Виктор Томенко посетил парк «Юбилейный» в Барнауле и посмотрел, как проходит его реконструкция. Об этом сообщает пресс-служба правительства региона.

Реконструкцию проводят с 2021 года. На благоустройство в 2022-2023 годах предусмотрены 187,5 млн рублей. Жители поблагодарили губернатора за то, что правительство региона поддержало проект.

В парке уже сделали центральную аллею другие прогулочные зоны, установили системы освещения и видеонаблюдения. Главе региона презентовали проект третьего этапа реконструкции, который начнется в следующем году. В частности, в парке появятся спортивные и детские площадки, а также продолжат заниматься озеленением.

Виктор Томенко подчеркнул, что знает, как парк важен для горожан. Он добавил, что работу по обустройству общественных пространств проводят по всему краю.