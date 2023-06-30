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НовостиПроисшествия30 июня 2023 8:48

Водитель легковушки погиб после столкновения с автобусом в Бийске

Пассажиры автобуса не пострадали
Анна СЕМИНА
Анна СЕМИНА
По факту ДТП проводится проверка

По факту ДТП проводится проверка

Фото: Олег УКЛАДОВ

Ранним утром 30 июня в Бийске произошло жуткое ДТП со смертельным исходом – погиб водитель легкового автомобиля

Авария произошла в центре города. Столкнулись автобус и легковой автомобиль. На место происшествия выехала бригада медиков, но на момент их прибытия пострадавший – водитель машины – погиб. Фельдшеры лишь констатировали смерть.

– Всем, кто был в автобусе, медицинская помощь не потребовалась, - сообщают в телеграм-канале Станция скорой медицинской помощи (Бийск).

Полиция устанавливает обстоятельства произошедшего.