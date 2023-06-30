Водитель легковушки погиб после столкновения с автобусом в Бийске

По факту ДТП проводится проверка Фото: Олег УКЛАДОВ

Ранним утром 30 июня в Бийске произошло жуткое ДТП со смертельным исходом – погиб водитель легкового автомобиля

Авария произошла в центре города. Столкнулись автобус и легковой автомобиль. На место происшествия выехала бригада медиков, но на момент их прибытия пострадавший – водитель машины – погиб. Фельдшеры лишь констатировали смерть.

– Всем, кто был в автобусе, медицинская помощь не потребовалась, - сообщают в телеграм-канале Станция скорой медицинской помощи (Бийск).

Полиция устанавливает обстоятельства произошедшего.