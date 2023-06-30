До середины сентября в Барнауле перекроют участок улицы Папанинцев

Участок попадающий под ограничение. Скриншот сайта 2Гис
С 10 июля в Барнауле до осени перекроют движение на участке улицы Папанинцев.
– На участке будут вестись работы по ремонту теплотрассы, - поясняют в мэрии.
Ограничение введут с 8 утра 10 июля, а снимут после 20.00 20 сентября. Проезд будет невозможным на участке от переулка Ядринцева до здания №192.
На период ремонта теплотрассы съема движения автобуса №41 изменится и будет выглядеть следующим образом:
– в направлении конечной: проспект Ленина – улица Партизанская – улица Челюскинцев;
– обратно: улица Челюскинцев – улица Партизанская – проспект Ленина, далее по маршруту.