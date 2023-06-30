После отдыха в баре бийчанка осталась без вещей

Парень украл деньги и смартфон Фото: Анна СЕМИНА

Жительница Бийска решила отдохнуть в баре, а вместо этого только заработала головную боль – ее обокрали.

30-летняя горожанка проводила вечер в одном из баров в заречной части Бийска.

– Когда она уже собралась домой, то обнаружила, что у нее пропал сотовый телефон и деньги из кошелька, - сообщают в пресс-службе ГУ МВД России по Алтайскому краю.

Потерпевшая сразу же позвонила в полицию, а там злоумышленника быстро вычислили. Им оказался 18-летний парень. Он рассказал, что воспользовался моментом и умыкнул деньги и телефон у незнакомки.

Теперь ему предстоит ответить по закону. Возбуждено уголовное дело.